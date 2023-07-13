إصابة 7 أشخاص في حادث سير بأطفيح

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق المتربة بمنطقة أطفيح مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووقوع إصابات أعلى طريق المتربة بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق المتربة بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.