استغل غياب الأم.. "كهربائي" يهتك عرض طفلة داخل مسكنها بـ15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على كهربائي هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء قيامه بأعمال تشطيب داخل شقتها بمدينة 15 مايو.

وتلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من "منار.ع" ربة منزل، تفيد بتعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، علي يد المتهم "صابر,ع"، كهربائي، علي صلة قرابة بعيدة بهم.

وأضافت والدة الطفلة فى بلاغ لقسم الشرطة، أنها تركت طفلتها فى الشقة مع الكهربائي وتوجهت لشراء بعض الطلبات للمتهم لقيامه بأعمال تشطيب بمسكنها، وانها عقب عودتها الى الشقة فوجئت بالمتهم داخل غرفة نجلتها.

وتابعت والدة الطفلة، أنها عقب دخولها غرفة الطفلة وجدت المتهم بداخلها، ونجلته تستغيث بها وأخبرتها بقيام المتهم بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيا.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 3135لسنة 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.