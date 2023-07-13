ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استغل غياب الأم.. "كهربائي" يهتك عرض طفلة داخل مسكنها بـ15 مايو

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على كهربائي هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أثناء قيامه بأعمال تشطيب داخل شقتها بمدينة 15 مايو.

وتلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من "منار.ع" ربة منزل، تفيد بتعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، علي يد المتهم "صابر,ع"، كهربائي، علي صلة قرابة بعيدة بهم.

وأضافت والدة الطفلة فى بلاغ لقسم الشرطة، أنها تركت طفلتها فى الشقة مع الكهربائي وتوجهت لشراء بعض الطلبات للمتهم لقيامه بأعمال تشطيب بمسكنها، وانها عقب عودتها الى الشقة فوجئت بالمتهم داخل غرفة نجلتها.

وتابعت والدة الطفلة، أنها عقب دخولها غرفة الطفلة وجدت المتهم بداخلها، ونجلته تستغيث بها وأخبرتها بقيام المتهم بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيا.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 3135لسنة 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

أول تعليق من فيتوريا بعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

"التعليم" تكشف جهود مكافحة الغش: هذه حقيقة تسريب الامتحانات

استغل غياب الأم.. "كهربائي" يهتك عرض طفلة داخل مسكنها بـ15 مايو

القمة 126.. الشحات يمنح التقدم لصالح الأهلى على الزمالك مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى