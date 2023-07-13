فليفل: قمة دول الجوار كانت واعدة لأبعد الحدود

ثمّن د.السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، اجتماع قمة دول جوار السودان اليوم بالقاهرة برئاسة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك ترقبا من الأشقاء في السودان بعد الفشل الذريع للقمة التي عقدها تجمع إيجاد في العاصمة أديس أبابا.

أضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة دول الجوار ركزت على الجوانب العملية التي لم تركز عليها المبادرات الأخرى أو جهود المبعوث الأممي، موضحًا أن أهم ما توصلت إليه تحقيق 3 أمور.

ولفت إلى أن الأمر الأول تمثل في احترام السودان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينا أن الأمر الثاني كان هو مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السودان وشعبه ولا بد أن يتوقف، والأمر الثالث هو مداركة الأوضاع الخاطئة للشعب السوداني.

أشار إلى أن من بوادر التفاؤل لقمة اليوم، هو البيان الذب الذي صدر من المجلس السيادة السوادني وإعلان التزامه بالتوصل إلى لحكومة مدنية فور وقف إطلاق النار وخروج القوى التي مارست العمل الإرهابي في المدن.