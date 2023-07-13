"التعليم" تكشف جهود مكافحة الغش: هذه حقيقة تسريب الامتحانات

قال د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أي تسريبات منذ عام 2016، مرجعا ذلك لأن هناك جهة سيادية تتولي طباعة امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم، في كلمته التي بثها خلال فيديو، أنه لا يوجد على الاطلاق أي تسريب حدث خلال امتحانات الثانوية العامة، لكن كل ما يمكن حدوثه أن الطالب بعد دخوله اللجنة الامتحانية بعض أجزاء الأسئلة بيقوم بتداولها، ونظرًا لوجود الباركود على ورقة الاسئلة، فعلى الفور في حدود 5 دقائق بيتم ضبط الطالب من داخل اللجنة، كما يتم عليه علي الفور تطبيق القانون بالحرمان عاما أو عامين وتطبيق القرار الوزاري رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تابع الوزير أنه في إطار مكافحة الغش هناك العصا الإلكترونية والتفتيش، فضلًا عن منع تحويل الطلاب للجان التي كانت تشهد تحويل أعداد كبيرة لها في الاعوام السابقة، وأيضًا اللجان التي شهدت توتر العام الماضي منعنا عقد لجان ثانوية عامة بها هذا العام.

وأوضح أنه تم اللجوء هذا العام لتغيير رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة، كل فترة لكي نجدد الدم داخل لجان الثانوية العامة ولمنع الغش.

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https://fb.watch/lLUijnCKJY/?mibextid=2NXEJI