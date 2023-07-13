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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية: الأزمة السودانية خلّفت 600 ألف نازح ومصر استقبلت 250 ألفا

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن زيارة وزير الخارجية إلى تشاد وجنوب السودان مايو الماضي كانت اللبنة الأولى التي تحركت بها مصر لخلق آلية لتعامل دول الجواز مع الأزمة السودانية. 

وأضاف أبو زيد، في اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن هناك متابعة دقيقة للأزمة السودانية على مدار الساعة، منوهًا بأن الأزمة السودانية خلفت 600 نازح سوداني إلى دول الجوار، ومصر استقبلت 250 ألفا منهم. 

وأوضح أنه كانت هناك متابعة للجهود الإقليمية لحل الأزمة السودانية، حيث تتحرك دول الجوار بموجب رؤية عميقة للوضع السوداني ووفقًا لخطوط اتصال مع الأطراف السودانية، حيث تستهدف دول الجوار التعاون مع مختلف الأطراف للوصول لحل الأزمة السودانية.

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