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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يطمئن الطلاب: إجراءات وخطوات التصحيح تمر بمراحل متعددة ودقيقة

طريقة التصحيح
طريقة التصحيح

طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على أن يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022-2023.

وفي هذا الإطار استعرض الوزير داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وخلال الجولة التفقدية بمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني، استعرض الوزير الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة، والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

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