الفحل: دول الجوار تؤكد تضررها من استمرار القتال في السودان

قال معتز الفحل، القيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، إن استقرار السودان مرتبط بوقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع وقوات الحماية الوطنية، كما أن هذا الاستقرار مرتبط بالوصول إلى عملية سياسية شاملة تنتهي إلى حكومة تعمل على إنجاز مهام وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية وتفعيل دور مؤسسات الذي تعطّل بسبب هذا الصراع.

السودان إلى أين؟

وأكد الفحل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنّ البيان الختامي لقمة دول جوار السودان كان له إيجابيات كثيرة، منه تأكيده على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان.

الأزمة السودانية

أضاف أن دول الجوار متضررة وبالتالي فإن استقرار المنطقة العربية مرتبط بالسودان:"الرئيس السيسي أكد اليوم في كلمته بالقمة أن مشاركة دول الجوار بهذا الزخم وهذا الحضور المركز يعبر عن الدعم القاري لهذه القمة، خاصة في ظل مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية".