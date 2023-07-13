وزير التعليم: 91% نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في اللغة الثانية، والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

كشف الدكتور رضا حجازي عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، والتي تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالي (370867) طالبا/ طالبة، وأدى (95552) طالبا/ طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى (253052) طالبا/ وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، بينما أدى (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

وقد حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.