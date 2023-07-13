ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: سنعمل على دعم التوجه المصرى للخروج من الأزمة السودانية

قمة دور الجوار
قمة دور الجوار

أكد بروفسير الفاتح الشيخ يوسف، المحلل السياسي، أن مصر على مدار التاريخ لها علاقات ممتدة وطويلة مع السودان، مؤكدًا أن مصر والسودان أشقاء ويقفان معًا دائمًا في وقت الأزمات.

وقال الفاتح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، مساء الخميس، إنه يتمنى أن تتوج قمة دور الجوار بإحراز تقدم في الملف السوداني.

أضاف، أنه سنعمل على دعم التوجه المصري للوصول لما يرضى أهل السودان ويخرجهم من تلك الأزمة، لافتًا إلى أن السوادن هى العمق الاستراتيجي الأمني بالنسبة لمصر ولو امتدت تلك الحرب ستؤثر على مصر والدول الإفريقية، وقد تمتد للدول العربية.

مواد متعلقة

سياسى سوداني: قمة دول الجوار تستهدف مساعدة الخرطوم في تحقيق الاستقرار

ما هى الأوراق التي تلزم المجتمع الدولي بدعم النازحين السودانيين؟

السنوسي: كلمة السيسي في قمة دول الجوار خارطة طريق لحل الأزمة

بكري: ما يحدث في السودان محاولة لضرب استقرار مصر

سياسى سودانى: مخرجات قمة دول الجوار فرصة جادة لإنهاء الحرب

"كلينى دو" يتصدر ترتيب مشروعات برنامج "الفرصة"

"طيبة تكنولوجى" يحصل على 268 نقطة فى التصفيات الأولية لبرنامج "الفرصة"

"كيوبس ستور" يحدث تغييرًا فى جدول ترتيب مشروعات برنامج "الفرصة"

الأكثر قراءة

كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

"أميرة" اتفقت مع عشيقها على قتل أبنائها وعشماوي يستقبلهما

رسميًا.. تحديد مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

التفاصيل كاملة.. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش وهذه تطورات حالته الصحية

إنقاذ مواطن من عذاب زوجته ونجلته له بالغربية

إفلاس إخوانى.. مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على شاب دون وجه حق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى