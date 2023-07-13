محلل سياسى: سنعمل على دعم التوجه المصرى للخروج من الأزمة السودانية

أكد بروفسير الفاتح الشيخ يوسف، المحلل السياسي، أن مصر على مدار التاريخ لها علاقات ممتدة وطويلة مع السودان، مؤكدًا أن مصر والسودان أشقاء ويقفان معًا دائمًا في وقت الأزمات.

وقال الفاتح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، مساء الخميس، إنه يتمنى أن تتوج قمة دور الجوار بإحراز تقدم في الملف السوداني.

أضاف، أنه سنعمل على دعم التوجه المصري للوصول لما يرضى أهل السودان ويخرجهم من تلك الأزمة، لافتًا إلى أن السوادن هى العمق الاستراتيجي الأمني بالنسبة لمصر ولو امتدت تلك الحرب ستؤثر على مصر والدول الإفريقية، وقد تمتد للدول العربية.