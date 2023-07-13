كاتب سوداني: الرئيس السيسي بذل جهودًا كبيرة لاحتواء الأزمة

أكد عيسى دفع الله، الكاتب الصحفي السوداني، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في التواصل مع أطراف النزاع ووقف الاقتتال في السودان.

وقال عيسى دفع الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا خلال الشهور الماضية لحل الأزمة السودانية.

وتابع الكاتب الصحفي السوداني، أن أهالي دارفور عانوا خلال الفترة الماضية من نقص في الغذاء والوقود، وانقطاع للكهرباء، وانتشار بعض الأمراض.