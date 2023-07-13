غدا.. الفنان فتحي عبد الوهاب في لقاء مفتوح بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ينظم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 18، لقاء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، بمركز المؤتمرات بالمسرح الصغير، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الـ 5 حتى الـ 7 مساءً.

والفعالية بحضور الفنان فتحي عبد الوهاب، ومن تقديم محمد عبد الرحمن، علمًا بأن الدخول بأسبقية الحضور.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، ويفتتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويمكن لزائري معرض مكتبة الإسكندرية، التجول بين عدد كبير من دور النشر الموجودة بالمعرض، أبرزها جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر" بالإضافة إلى عدد كبير من دور النشر التي تشارك بالمعرض هذا العام.

ويضم المعرض هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويركز المعرض هذا العام، على مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية المتنوعة مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.