ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. الفنان فتحي عبد الوهاب في لقاء مفتوح بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

لقاء مع فتحي عبد
لقاء مع فتحي عبد الوهاب

ينظم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 18، لقاء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، بمركز المؤتمرات بالمسرح الصغير، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الـ 5 حتى الـ 7 مساءً.

والفعالية بحضور الفنان فتحي عبد الوهاب، ومن تقديم محمد عبد الرحمن، علمًا بأن الدخول بأسبقية الحضور.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلاميين والشعراء، ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، ويفتتح أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويمكن لزائري معرض مكتبة الإسكندرية، التجول بين عدد كبير من دور النشر الموجودة بالمعرض، أبرزها جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر" بالإضافة إلى عدد كبير من دور النشر التي تشارك بالمعرض هذا العام.

ويضم المعرض هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. 

ويركز المعرض هذا العام، على مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية المتنوعة مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورشا أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

البرنامج الثقافي 70 دار نشر مصرية معرض مكتبة الإسكندرية الهيئة المصرية العامة الفنان فتحي عبد الوهاب

الأكثر قراءة

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

أول تعليق من فيتوريا بعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

"التعليم" تكشف جهود مكافحة الغش: هذه حقيقة تسريب الامتحانات

استغل غياب الأم.. "كهربائي" يهتك عرض طفلة داخل مسكنها بـ15 مايو

القمة 126.. الشحات يمنح التقدم لصالح الأهلى على الزمالك مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى