مسابقة التيك بول بمهرجان العلمين.. مزيج من المهارة والمتعة تعرف على أهم قواعدها

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة كأكبر حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

وضمن الفعاليات انطلقت مسابقة التيك بول والتي يشارك فيها ما يزيد عن 32 فريقًا من كل دول العالم، ورصدت “الدستور” أهم المعلومات عن هذه اللعبة وكذلك أهم وأبرز قوانينها.

- رياضة حديثة أسسها لاعبا كرة قدم سابقين من نجوم المجر هما جابور بورسانيي وهوفكتورهوسزار عام 2004.

- مزيج من مهارات كرة القدم وتنس الطاولة إذ يستخدم اللاعب كل أجزاء جسمه في لعب الكرة ماعدا اليدين والذراعين، ولا يجب حتى لمسهما للكرة

ـ طاولة التيك بول هي المحور الأساسي، وهي شبيه بطاولة تنس الطاولة تمامًا، وتتوسطها شبكة سميكة وصلبة تتحمل ارتطام الكرة.

ـ الكرة الرسمية للعبة هي عبارة عن كرة قدم بقياس 0.5.

ـ هناك محاولتان للمرسل مسموح له بهما فقط في عملية الإرسال، والعملية تتغير عند كل طرف كل 4 نقاط.

ـ يجب على الكرة أن ترتطم مرة واحدة على الطاولة وأن تبقى في الأعلى.

ـ يحق للاعب لمس الكرة 3 مرات على الأكثر، قبل أن تعاد إلى المنافس، ولا يمكن ضربها بنفس الطريقة مرتين متتاليتين.

ـ حسم اللقاء يكون بفوز أحد طرفي المباراة في 3 مجموعات، وكل مجموعة تحتاج فيها إلى تحقيق 20 نقطة لحسمها.

يستمر المهرجان حتى 26 أغسطس المقبل وتجمع الأحداث الفنية فيه أكبر عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وتعد الحفلات الغنائية من أبرز فعاليات المهرجان، حيث يشارك مجموعة من النجوم، ومنهم الفنان تامر حسني الذي أعلن عن تفاصيل حفله الأول و الذي ينطلق يوم 21 يوليو المقبل.