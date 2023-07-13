قمة دول جوار السودان.. نواب وسياسيون: الرئيس السيسى وضع تصورًا متكاملًا لإنهاء الأزمة

ثمّن عدد من السياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال قمة دول جوار السودان، أمس، والتى شملت الإعلان عن تصور مصرى لخروج السودان الشقيق من أزمته الراهنة، مؤكدين أن هذا التصور يحمل بارقة أمل نحو إنهاء الأزمة.

وأوضحوا، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن كلمة الرئيس السيسى استهدفت عودة الاستقرار والأمن إلى السودان الشقيق، مع دعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسى للأزمة، مشيرين إلى أن الكلمة أكدت دور مصر المهم والإيجابى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر قمة دول جوار السودان أكدت دعم مصر السودان الشقيق، ومساهمتها فى تقديم كل المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكدت دور مصر الإيجابى والمهم تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان الراهنة.

وأضاف: «هذه القمة تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة، بهدف الوصول إلى حل شامل للوضع فى السودان، الذى تربطه بمصر علاقات تاريخية، علاوة على علاقات جيدة بدول الجوار، ما يسهل توحيد الرؤية للوصول إلى حل شامل للوضع فى السودان، خاصة أن دول الجوار السودانى لها مصالح مشتركة فى الوصول إلى حل للأزمة».

وأشاد النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الوفد»، بكلمة الرئيس السيسى خلال قمة دول جوار السودان. وقال «تهامى»، لـ«الدستور»: «الموقف المصرى كان واضحًا منذ اندلاع الأزمة، وهو عدم الانحياز إلا لمصلحة الشعب السودانى الشقيق الذى يستحق المساندة والحماية من نيران الصراع العسكرى القائم بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، مع ضرورة إجراء حوار جاد مع كل أطراف النزاع».

فيما أكد النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك رؤية متكاملة لحل الأزمة السودانية، التى يعد استمرارها خطرًا كبيرًا على مصر وعلى كل دول الجوار السودانى، خاصة أنها قد تشعل المنطقة وتزيد الاستقطاب فيها.

وأوضح أن انعقاد قمة دول جوار السودان فى القاهرة يمثل إضافة للعمل العربى المشترك، ويعد دليلًا على الريادة المصرية وتصدى القاهرة لكل الأزمات فى المنطقة.

وأشار النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن استضافة مصر قمة دول جوار السودان تعد خطوة مهمة فى طريق إيجاد حل للأزمة السودانية ووقف الاقتتال بين كل العناصر.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، خلال كلمته بالقمة، عن الرؤية المصرية الخالصة التى تهدف إلى حقن دماء الشعب السودانى، وإعادة الاستقرار والأمن لدولة السودان.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسى شملت الإعلان عن تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن، كما أوضحت الدعم الكامل من جانب مصر لدولة السودان، وكذلك تأكيد الدور الإيجابى والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

من جانبه، ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة دول جوار السودان، مؤكدًا أنها تمثل بارقة أمل نحو إنهاء الصراع السودانى وتداعياته السلبية، وتستهدف عودة الاستقرار والأمن لدولة السودان الشقيقة.

وقال «أبوالعطا» إن كلمة الرئيس السيسى تؤكد حرص مصر على إيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة السودانية، بالشكل الذى يمثل وقفًا فوريًا ودائمًا للاقتتال القائم حاليًا بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن دور مصر المحورى، بقيادة الرئيس السيسى، تجاه الأوضاع الراهنة فى السودان يحظى باهتمام كبير من مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.