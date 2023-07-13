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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قمة دول جوار السودان.. حقوقيات سودانيات: المبادرة المصرية فرصة ذهبية للإنقاذ من الانهيار

قمة دول الجوار
قمة دول الجوار

ثمّنت ناشطات حقوقيات سودانيات جهود مصر لاستعادة الاستقرار فى السودان الشقيق منذ اندلاع الحرب بين الفرقاء، حين بادرت بفتح الحدود لاستقبال الفارين من الاقتتال، وإرسال المساعدات الإنسانية، حتى الدعوة واستضافة قمة دول جوار السودان، سعيًا منها لإيجاد حل سياسى للأزمة تنتشل به البلد الشقيق من التشرذم والانهيار.

وقالت سامية أحمد نهار، المتخصصة فى مجال قضايا المرأة والتنوع الاجتماعى، إن المبادرة المصرية فرصة ذهبية وخطوة نؤيدها جدًا، وتؤكد السعى لتوفير مناخ ملائم للشعب السودانى لتجاوز محنته.

وأضافت، لـ«الدستور»: «تعد فرصة لتيسير دخول المساعدات الإنسانية للشعب، كما أن هذه المبادرة كان ينتظرها الشعب السودانى لحل كل الأزمات التى تعرض لها السودان، وللتفاوض وإقناع طرفى الاقتتال بوقف إطلاق النار، وإيجاد حلول سياسية لمساندة الشعب السودانى فى تلك الأزمات».

وتابعت: «القمة تسعى لاستعادة الاستقرار والأمن فى السودان بمساندة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوقف الحرب ووضع حد للفوضى والخراب، والحد من الضغط الهائل على الاقتصاد، ووقف نزوح السودانيين إلى دول الجوار».

وأكدت أن المبادرة المصرية ستوفر آلية مناسبة للشعب السودانى ليتخطى تلك المحنة الصعبة للوقوف من جديد على أرض صلبة.

وتوجهت سامية أحمد نهار بالشكر للرئيس السيسى وشعب مصر على مساندة السودان فى أزمته العصيبة، والحرص على إيجاد حلول سريعة وإيجابية، والعمل على إنقاذ البلاد ووقف الحرب، مشيرة إلى أن استقرار السودان وأمنه مرتبط باستقرار مصر وأمنها.

وتوجهت ياسمين حسن، ناشطة فى مجال حقوق المرأة السودانية، بالشكر للرئيس السيسى على ما قدمه من دعم للشعب السودانى ومساندة السودان فى أزمته وما مر به من صعاب بسبب الحرب التى نتجت عنها أزمة اقتصادية كبيرة.

وأضافت أن المبادرة المصرية تعمل على تقديم الدعم الشامل للشعب السودانى، وهذا ما كان يحلم به أهل السودان للوقوف من جديد وتجاوز المحنة.

وتابعت: «نتمنى من الدول تقدير الموقف وإيجاد حلول سلمية وجدية لحل الأزمة السودانية، ونعتبر مبادرة الرئيس السيسى بمثابة طوق النجاة الذى يحلم به أهل السودان لتخطى الصعاب».

وأكدت فخرها بـ«قمة دول جوار السودان» التى تسعى للبحث عن سبل لإنهاء الصراع الحالى ووقف التداعيات السلبية للحرب، مشيرة إلى أن عموم الشعب السودانى يقدّر جدًا وقوف مصر بجانبه وحرصها على تحسين الأوضاع الحالية، خاصة فتحها الحدود لاستقبال النازحين وحسن استقبالهم.

فيما عبّرت الناشطة السياسية والمحامية سامية الهاشمى عن امتنانها لمصر والمصريين والرئيس السيسى ومبادرته لدعم السودان وتوحيد كلمة دول الجوار لإقناع طرفى النزاع بقبول الحل السياسى.

وتابعت: «الخطوة ليست غريبة؛ لأن الخطر لا يهدد استقرار السودان فحسب، بعد انتشار العناصر الإرهابية ورواج تهريب السلاح وغيرها من الأمور غير القانونية التى وجدت متنفسًا لها فى ظل الصراع الحالى، ما يعد سببًا رئيسًا لتوحيد جهود دول الجوار لاستعادة الاستقرار فى السودان».

 

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