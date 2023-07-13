كاتب سوداني: قمة دول الجوار مهمة ونعوّل عليها كثيرًا

قال الهندي عز الدين رئيس تحرير جريدة المجهر السياسي السودانية، إن مؤتمر قمة دول جوار الذي تستضيفه القاهرة مهم بالنسبة للشعب السوداني ويعول عليه الكثير أن يكون فرصة أساسية لإنهاء الحرب في السودان.

وأضاف الهندي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، الخميس: "فرصة هذا المؤتمر هي أن يلبي تطلعات الشعب السوداني وبما يوافق ما نادى به الجيش السوداني ويعمل عليه من خلال عملية تنهي تعدد الجيوش والميليشيات في السودان، على أن تكون المؤسسة العسكرية هي القوات المسلحة السودانية هي جيش سوداني واحد.

وتابع "الدور المصري مهم في هذه القضية، موضحًا أن الرئيس السيسي ظل خلال السنوات الأخيرة، يتحدث كثيرًا عن رفض مصر لتعدد الجيوش ورفضها الميليشيات في الإقليم".