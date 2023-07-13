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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس السيادة السودانى: مصر أقرب إلينا من كل دول العالم

مجلس السيادة السودانى
مجلس السيادة السودانى

رحبت حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التى انعقدت، اليوم الخميس، بالقاهرة، وتقدمت بالشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعوة واستضافة هذه القمة المهمة التى ترمى إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ربوع بلادنا الحبيبة، أيضًا نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التى أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته، ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة.


وقالت في بيان صحفي: "نتقدم بالشكر أيضاً للملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين".

وأكدت حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية، وقطع الطرق وأعمال النهب.

مع الالتزام بابتدار حوار سياسى فور توقف الحرب يفضى إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهى بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين، وتجدد حكومة السودان شكرها للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ودول جوار السودان.

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