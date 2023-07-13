السنوسي: كلمة السيسي في قمة دول الجوار خارطة طريق لحل الأزمة

علّق الإعلامي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، على كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر قمة دول الجوار السوداني.

قال السنوسي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن هناك جهودًا متواصلة تبذلها القاهرة ضمن رؤيتها الموحدة لاستقرار السودان.

وشدد على أن كلمة الرئيس السيسي في قمة دول جوار السودان خارطة طريق لحل الأزمة، موضحًا أن الأزمة السودانية وقع عليها انعاكسات كثيرة نتيجة الحرب هناك ومن أولى هذه الدول مصر التي استقبلت عددًا كبيرًا من الوافدين.