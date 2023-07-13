ما هى الأوراق التي تلزم المجتمع الدولي بدعم النازحين السودانيين؟

علق الكاتب الصحفى عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية على قمة دول الجوار السودان التي انعقدت في القاهرة اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال ميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن قمة دول الجوار تجبُّ ما قبلها، موضحاً أن اللاجئين قضية كبيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أشار إلى أن مصر تتحمل الغالبية العظمى من اللاجئين السودانيين، إضافة إلى إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد، وهو ما يتطلب دعما دوليًا، موضحاً أن القضايا الإنسانية تتعدى مجرد الطعام والدواء إلى توفير الإمكانيات وأنواع من الخدمات التعويضية مثل التعليم.

ولفت إلى أن هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى بعض المناطق في السودان، مشدداً على أن القاهرة اتخذت مسارًا جديدًا وهو قمة دول جوار السودان لتجب ما قبلها، فقد كانت هناك محاولات دولية وإقليمية، لكن بطيئة وليس لها تأثير في المواطن.

وتابع أن المناطق المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة داخل العاصمة الخرطوم تعيش أوضاعا سيئة للغاية، من حيث غياب المياه والطعام والكهرباء وإغلاق المحال التجارية وعدم توفر مقومات المعيشة البسيطة والضرورية، خاصة الذين يتضررون من غياب الأدوية للأمراض المزمنة وما إلى ذلك، فضلا عن صعوبة التحرك في ظل القتال الموجود الآن.

وأكد أن هناك مناطق أخرى قد لا تكون عُرضة للنزاعات العسكرية الأخرى، لكنها تتأثر بها في بقية ولايات السودان، لكن لحسن الحظ فإن هناك تدفقات من بعض المواد عبر الحدود المصرية إلى داخل السودان، وهذه تتطلب أيضا المزيد من المساعدات الدولية التي يمكن أن توفر بعض المساعدات الحتمية للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، أما الكميات التي تعبر الحدود في هذه الفترة لا تفي بكل ما هو مطلوب.