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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منشأ على الطراز الإغريقي.. تعرف على الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

الحي اللاتيني بالعلمين
الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة طفرة تنموية وأصبحت إحدى مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز وتضم مناطق سياحية وصناعية وفنادق تضاهي المدن العالمية.

ومع انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، ترصد “الدستور” مشروع الحي اللاتيني الذي تم إنشاؤها في مدينة العلمين الجديدة.

الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

- تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم.

- مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة.

- تتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.

- يحتوي على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها وكذلك أسعارها.

- تبدأ مساحات الوحدات داخل الحي اللاتيني من 100 متر مربع وتصل إلى 185 مترًا مربعًا.

- عدد الطوابق داخل الحي لا يتجاوز الـ8 طوابق.

- يحتوي الحي على خدمات صحية وعدد كبير من المستشفيات.

- يضم الحي منطقة فنادق تقدم أفضل الخدمات الفندقية بمستوى عالمي.

وينطلق اليوم مهرجان العلمين الجديدة، كأهم الأحداث الترفيهية في مصر والمنطقة العربية، ويستمر حتى 26 أغسطس 2023، حيث يشهد المهرجان عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتجمع الأحداث الفنية في المهرجان أكبر عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وتعد الحفلات الغنائية من أبرز فعاليات المهرجان، حيث يشارك مجموعة من النجوم، ومنهم الفنان تامر حسني الذي أعلن عن تفاصيل حفله الأول والذي ينطلق يوم21 يوليو الجاري.

- أبرز النجوم المشاركين في المهرجان و10 عروض للموضة

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت وإليسا وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، فضلًا عن مشاركة عدد من نجوم العالم، وتشهد فعاليات "الموضة" حضورًا كبيرًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تم الإعلان عن مجموعة من عروض الأزياء التي تقام كإحدى فعاليات المهرجان العلمين، بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم العربي.

كما يشهد المهرجان سباق سيارات وعروض طائرات، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترايثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات الذي يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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إحدى مدن الجيل الرابع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة العلمين الجديدة انطلاق مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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