السيطرة على حريق مخلفات بمحيط مسجد فى أوسيم

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخلفات بجوار مسجد في منطقة أوسيم بالجيزة، اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق اشتعل بمخلفات بجوار مسجد بشارع المائة من شارع رمضان عطا بجوار مسجد الأبرار بمنطقة أوسيم في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.