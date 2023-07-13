السيطرة على حريق شقة سكنية فى الطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية في الجيزة، اليوم الخميس، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر خلف سوق فاكيهة من ترسا بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.