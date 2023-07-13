السيطرة على حريق كابل كهرباء داخل فيلا بالشيخ زايد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بكابل كهرباء في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الخميس، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق بكابل كهرباء في فيلا بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.