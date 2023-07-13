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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى سودانى: مخرجات قمة دول الجوار فرصة جادة لإنهاء الحرب

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

علق السياسي السوداني الدكتور أمجد فريد، على استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان، لبحث الأزمة والخروج من مأزق الحرب، مؤكدًا أن مصر لم تتخل يومًا عن السودان.

وقال السياسي السوداني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، دول الجوار تتأثر بما يحدث في السودان، متوقعًا خروج القمة بآليات موحدة تساعد المجتمع الدولي على حل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية كانت هناك أكثر من قمة من أجل حل الأزمة الموجودة في السودان، منذ أبريل الماضي.

ولفت إلى أن السودان لا يزال يعاني من مشكلات كثيرة، فضلًا عن حالة التدهور والمشكلات الأمنية التي يشاهدها الشارع السوداني نتيجة الصراعات، مؤكدًا أن استجابة الدول لهذه القمة دليل على الرغبة في وقف الحرب، مؤكدًا أن حل الأزمة يستند إلى التفاهم بين الأطراف في السودان.

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