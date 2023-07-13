الإنقاذ النهرى يواصل جهوده لانتشال جثمان طفل غرق بترعة فى المنوفية

تبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثة طفل لقى مصرعه غرقا في بحر قرية منشية سيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء اللهو أمام منزل أحد أقاربه، على الفور تم الاتصال بالشرطة.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع طفل يدعي "محمد.ع.ا.ج" يبلغ عامين ونصف من قرية سمان التابعة لمركز الباجور غرقا فى بحر قرية منشية سيف أثناء اللهو أمام منزل أحد أقاربه فى بحر منشية سيف على الفور تم إرسال قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان سقوط الطفل.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية تحت قيادة العميد محمد حمدان، مدير الحماية المدنية، فى البحث عن الطفل الغريق فى بحر منشية سيف.