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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليبي وسوداني يفوزان بعضوية اللجنة التنفيذية لـ CAF

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجريت، مساء الخميس، انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للفترة من 2023 إلى 2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين لـ"كاف" والمنعقدة حاليًا في أبيدجان بكوت ديفوار.

وأسفرت عملية التصويت عن فوز كل من الليبي عبدالحكيم الشلماني (عن منطقة شمال القارة)، ليتفوق على منافسه الجزائري جهيد عبد الوهاب زفيزف.

كما فاز السوداني معتصم جعفر سر الختم بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية عن منطقة شرق القارة (سيكافا)، على حساب منافسه الأوغندي موسيس ماجوجو.

ونال المالاوي والتر نياميلاندو، مقعد عضوية اللجنة التنفيذية عن منطقة جنوب القارة (كوسافا) على حساب منافسيه وهما محمد على سمير صبحا (موريشيوس)، وموخابي فيليب موهابي (ليسوتو).

كما فاز كل من السنغالي أوجستين سنجور والتوجولي أكبوفي كوسي والجابوني بيير مونجنجي بعضوية اللجنة التنفيذية بالتزكية.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية، انتخاب رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال لـ«كاف»، وانتخاب رؤساء ونواب رؤساء الهيئات القضائية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب رئيس لجنة الحوكمة للفترة ذاتها.

اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي عبدالحكيم الشلماني جهيد عبد الوهاب زفيزف معتصم جعفر والتر نياميلاندو

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