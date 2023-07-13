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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمباركة كلوب.. هيندرسون يوافق على الانتقال للاتفاق السعودي

جوردان هيندرسون
جوردان هيندرسون

وافق الإنجليزي جوردان هيندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، على العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جوردان هيندرسون ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انتقاله من نادي سندرلاند الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن هيندرسون وافق بالفعل على الانتقال لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

وأكد رومانو أن اللاعب توصل لاتفاق شفهي مع الاتفاق بشأن انضمامه للفريق.

ولعب هيندرسون 43 مباراة بقميص فريق ليفربول خلال الموسم الماضي، وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق يعتمد على موافقة ليفربول على الصفقة، والاتفاق يناقش قيمة الصفقة في الوقت الحالي ولكن ليفربول لا يفكر في التخلي عن اللاعب مجانًا.

وأكد رومانو أن هيندرسون تحدث مع يورجن كلوب وطلب منه الإذن بالرحيل ووافقه كلوب.

هيندرسون بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي سندرلاند وتدرج في المراحل العمرية قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم أعير لفريق كوفينتري في شتاء 2009 وعاد للنادي في صيف العام نفسه، وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام للريدز.

جوردان هيندرسون هيندرسون ليفربول الاتفاق السعودى الانتقالات الصيفية

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