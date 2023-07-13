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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل مسن لسرقته فى الأزبكية

جريدة الدستور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب قتل مسنًا بمفك داخل شقته وسرقة متعلقاته بمنطقة الأزبكية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتول طعنًا بمفك داخل شقته ووجود بعثرة فى محتويات الشقة، مما يرجح أن الواقعة ارتكبت بقصد السرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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