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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى على هامش قمة دول جوار السودان

جريدة الدستور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك على هامش مشاركته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "أفورقي" عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة، مشيدًا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، وجهود دول الجوار في تسوية الأزمة حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وقد تم التوافق في هذا الصدد على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، تدعيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

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