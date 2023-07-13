رئيس جامعة المنصورة يجرى مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية بجامعة المنصورة الجديدة

عقدت لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، اجتماعاتها على مدار الأسبوع لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الأكاديمية، هذا وقد تم نشر إعلان الوظائف الأكاديمية والإدارية الخاص بجامعة المنصورة الجديدة والمعلن عنه على بوابة الجامعة الإلكترونية والجرائد الرسمية بتاريخ 05/03/ 2023، وقد قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها ما ذكر من أصحابها، ومتابعة السادة العمداء في فرز وتدقيق الشهادات المتخصصة في كل مجال بحيث تتوافق مع المقررات والبرامج داخل الجامعة، وبعد فرز واستبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، ومن ثم تمت خلال الأسبوع الجاري المقابلة الشخصية لمن انطبقت عليهم الشروط ومستوفين جميع الاشتراطات.

واستمعت اللجان برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وعضوية السادة عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية بجميع الكليات، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الأكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطوير العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية يتم من خلال اللجان التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.