ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة المنصورة يجرى مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية بجامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

 

عقدت لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، اجتماعاتها على مدار الأسبوع لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الأكاديمية، هذا وقد تم نشر إعلان الوظائف الأكاديمية والإدارية الخاص بجامعة المنصورة الجديدة والمعلن عنه على بوابة الجامعة الإلكترونية والجرائد الرسمية بتاريخ 05/03/ 2023، وقد قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها ما ذكر من أصحابها، ومتابعة السادة العمداء في فرز وتدقيق الشهادات المتخصصة في كل مجال بحيث تتوافق مع المقررات والبرامج داخل الجامعة، وبعد فرز واستبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، ومن ثم تمت خلال الأسبوع الجاري المقابلة الشخصية لمن انطبقت عليهم الشروط ومستوفين جميع الاشتراطات.

واستمعت اللجان برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي،  رئيس الجامعة، وعضوية السادة عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية بجميع الكليات، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الأكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطوير العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث.

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية يتم من خلال اللجان التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.

الأكثر قراءة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الإعدام شنقا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

إثيوبيا توافق على طلب مصر وجود اتفاق كتابى بشأن سد النهضة

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

وزير السياحة والآثار يُصدر مجموعة من القرارات الوزارية بشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى