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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لا للبلاستيك".. انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية على شاطئ العريش

البلاستيك
البلاستيك

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية «لا للبلاستيك» على شاطئ البحر في مدينة العريش، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المهندس عبدالله الحجاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، أن المبادرة أطلقتها وزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام حفاظًا على نظافة البيئة.

وأضاف الحجاوي، أن المبادرة جرت على ساحل البحر في مدينة العريش، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمكتب العربي للشباب والبيئة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي والكشافة البحرية بشمال سيناء، وجهاز شئون البيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة.

ووجّه الحجاوي الشكر للمهندس هيثم، ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة على التعاون المستمر مع الجمعية في كل المبادرات التي تخدم المجتمع، مشيدًا بدور المكتب في تنمية الوعي البيئي لدى المواطن السيناوي.

بدورها، قالت الشيماء أحمد عبيد، مدير شئون البيئة بالمحافظة، إنه على هامش المبادرة تم تنفيذ ندوة توعوية بأضرار استخدام البلاستيك، بجانب حملة نظافة لشاطئ العريش من المخلفات، مؤكدة أن من بين التوصيات الحرص على استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.

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