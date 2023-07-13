الباز: لن يستطيع أحد تحمل تكلفة سقوط السودان

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي عُقد في القاهرة اليوم الخميس، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع الأطراف الإقليمية في البيان الختامي بهدف أن تكون أكثر فاعلية لحل تلك الأزمة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" المُذاع عبر "نغم إف إم"، إن هناك أمرًا مهمًا جدًا لا بد أن يتصدى له الجميع، مؤكدًا أن الوضع في السودان ليس نزاعًا بين فريقين فقط، لكن المسألة ضرورة الحفاظ على السودان كدولة.

وأكد الدكتور محمد الباز أن ما يحدث في السودان يمكن أن يعصف بالدولة ككل، متابعًا: "الموضوع مش خناقة في حارة، وإذا سقطت الدولة السودانية لن يستطيع أحد تحمل تكلفة هذا السقوط".