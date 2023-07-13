بعد بكاء الفنانة آية سماحة بسببه.. ما هو مرض «البوليميا» وأعراضه؟

«بعيط من الجوع والأكل».. كانت تصريحات الفنانة آية سماحة التي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن خضوعها لنظام قاسي لتخفيض الوزن، بسبب استعدادها لتجسيد شخصية فتاة تعاني من مرض «البوليميا».

لفتت سماحة الأنظار إلى «البوليميا» والذي يعاني المصابون به من ضعف الوزن بشكل كبير. فما هو مرض «البوليميا»؟ وما هي أعراضه؟ كل هذا وأكثر تستعرضه «الدستور» عبر السطور التالية.

يعرف مرض البوليميا باسم النهام العصابي أو الشره المرضي العصبي أيضًا، وهو أحد اضطرابات الأكل الجدية الخطيرة، والتي تشكل خطرًا على الحياة.

تعتمد «البوليميا» على تطبيق عمليات تطهير من أجل منع ارتفاع الوزن، مثل: استعمال مواد مُسهّلة، وتناول أدوية مدرّة للبول، والانشغال بممارسة النشاط الجسماني المكثف، واعتماد نظام صارم من الصوم.

وبحسب دراسات طبية حديثة، فإنَّ الشخص المصاب بمرض البوليميا لديه تخوّف دائم من ارتفاع الوزن ويميل إلى التظاهر بعدم الاقتناع بجسمه ومظهره الخارجي، بالإضافة إلى الاضطراب في تصوّر أبعاد جسمه وصورته الخارجية.

أعراض مرض البوليميا

تتمثّل أعراض مرض البوليميا والتي قد تظهر لدى المصابون به وفقًا للموقع الطبي المتخصص «ويب طب» في الآتي:



1. الأعراض السلوكية

قد تظهر لدى مريض البوليميا، سواء من الرجال والنساء، السلوكيات الآتية:

حالات متكررة من النهم غير المراقب، أي تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، أحيانًا خلال ساعتين أو أقل، إذ تكون كميات الطعام أكبر بكثير من الكميات التي يستهلكها شخص متوسط خلال الفترة الزمنية نفسها وفي نفس الظروف.

الشعور بفقدان السيطرة بشكل تام وعدم القدرة على التوقف عن الأكل أثناء نوبة النهم.

أنماط سلوكية من التطهير أو التعويض من أجل منع ارتفاع الوزن، مثل: التسبب الذاتي بالتقيؤ، واستعمال خاطئ للمواد المُسهلة، والأدوية المدرّة للبول، وأنظمة غذائية أو ممارسة نشاط جسماني قاسٍ يشمل الركض لمسافات طويلة، أو رفع الأثقال.

تجميع الطعام أو إخفاء الطعام أو الأكل في الخفاء.

فحص وزن الجسم خلال فترات زمنية متقاربة.

الانشغال المفرط في كل ما يتعلق بالغذاء.

التركيز على أجزاء معينة من الجسم، مثل: الأرداف، أو الوركين، أو البطن.

الشعور بالاشمئزاز من كل ما يتعلق بالجسم ومظهره الخارجي.

نظرة سلبية تجاه كل ما يتعلق بمظهر الجسم، أي الشعور بأن الجسم سمين جدًا بالرغم من أن مظهره سليم تمامًا.

تقييم أنفسهم ومشاعرهم تجاه أنفسهم وفقًا لوزن جسمهم وشكلهم الخارجي.

الذهاب إلى الحمام مباشرة بعد الوجبات.

تجنب تناول الطعام أمام الآخرين.

2. أعراض نفسية وعاطفية

قد يعاني المصاب بمرض البوليميا من بعض الاضطرابات النفسية وقد تلاحظ السلوكيات الآتية:

تخوّف دائم من السمنة أو ارتفاع الوزن.

الرغبة في العمل الشاق من أجل إرضاء الآخرين.

الاكتئاب.

الانعزال الاجتماعي.

صراع دائم في قضايا الجنس والرغبات الجنسية.

صعوبة التعبير عن المشاعر.

الشعور بانعدام القيمة الذاتية بسبب الوزن والمظهر الخارجي.

تغيرات في المزاج، مثل: الشعور بالتوتر الشديد أو القلق.

الشعور بالذنب والخجل والتصرف بسرية.

التفكير في الطعام كثيرًا.

3. علامات وأعراض جسمانية