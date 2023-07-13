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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الرئيس السيسى ظل خلال سنوات يتحدث عن رفض مصر لتعدد الجيوش

جريدة الدستور

قال الهندي عز الدين، رئيس تحرير جريدة المجهر السياسي السودانية، إن مؤتمر قمة دول جوار السودان، والذي تستضيفه القاهرة، مهم بالنسبة للشعب السوداني ويعول عليه الكثير أن يكون فرصة أساسية لإنهاء الحرب في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: فرصة هذا المؤتمر هي أن يلبي تطلعات الشعب السوداني وبما يوافق ما نادى به الجيش السوداني، ويعمل عليه من خلال عملية تنهي تعدد الجيوش والميليشيات في السودان، على أن تكون المؤسسة العسكرية هي القوات المسلحة السودانية هي جيش سوداني واحد.

وأضاف: لذلك الدور المصري مهم في هذه القضية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ظل، خلال السنوات الأخيرة، يتحدث كثيرًا عن رفض مصر لتعدد الجيوش ورفضها الميليشيات في الإقليم.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مصر تستضيف في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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