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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الصورة التي نشرتها
الصورة التي نشرتها شهيرة النجار

تحدثت الكاتبة شهيرة النجار عن جلسة جمعتها بالشاعر الكبير عماد حسن رفيق درب الفنان إيمان البحر درويش، والذي تحدث كثيرًا عن حفيد سيد درويش.

في البداية سردت شهيرة النجار، رئيس تحرير موقع "حكايات شهيرة النجار"، عن عماد حسن وفاروق الشرنوبي وإيمان البحر درويش وكيف كانوا رفقة شقوا طريقهم في عالم الفن، ولم يأت نجاحهم الكبير صدفة أو حظًا وإنما كان وراءه الكثير من التعب والجهد، وكيف جمعتهم المدينة منذ 40 عامًا وأكثر.

وأكملت أن عماد حسن وإيمان البحر درويش كانا لا يفترقان في السنوات الأخيرة، وإن كان كل منهما قد شق طريقه في الحياة وصنع اسمه، لكن الصداقة كانت تلملمهما كلما افترقا، وتجمعهما كلما غيبتهما الظروف وقسوة العالم.

وتحدث الشاعر الكبير عن الصورة التي نشرتها ابنة إيمان البحر درويش على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذكر أن الصورة ربما تكون قد نشرت في ذلك التوقيت تعمدًا بالتزامن مع حكم قضية شقيقها، وكيف أن ابن إيمان البحر درويش حُكم عليه بـ3 سنوات سجنًا في القضية.

واختتم بأن أهل القتيل لم يقبلوا بالدية لأن ابن إيمان البحر درويش كان متعاطيًا للمخدرات.

الكاتبة شهيرة النجار عماد حسن الفنان إيمان البحر درويش إيمان البحر درويش حكايات شهيرة النجار جريدة الفجر

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