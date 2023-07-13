رسائل الرئيس السيسى فى "قمة دول جوار السودان".. (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع مختلف الأطراف؛ لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، مطالبًا الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر "قمة دول جوار السودان" لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر بادرت، فور اندلاع الأزمة في السودان، باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون على الأراضي المصرية منذ سنين عدة، كما قدّمت الحكومة، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشة، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.