ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسائل الرئيس السيسى فى "قمة دول جوار السودان".. (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع مختلف الأطراف؛ لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، مطالبًا الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر "قمة دول جوار السودان" لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر بادرت، فور اندلاع الأزمة في السودان، باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون على الأراضي المصرية منذ سنين عدة، كما قدّمت الحكومة، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشة، ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.

السيسي مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى