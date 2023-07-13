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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص سقط من القطار أثناء سيره في محطة العياط

جريدة الدستور

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بمحطة قطار العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من قطار أثناء سيره بمحطة قطار العياط بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شخص من القطار أثناء سيره، مما تسبب فى إصابته جري نقل المصاب إلي مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محطة قطار العياط محافظة الجيزة مباحث مركز شرطة العياط

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