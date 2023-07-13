في يومه الأول.. فعاليات فنية ورياضية وعروض ترفيهية على مائدة مهرجان العلمين

انطلق اليوم مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، ويشهد إقامة فعاليات للموسم الصيفى 2023 فى الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان «العالم علمين»، والذي يُعدّ أحد أكبر المهرجانات الترفيهية العالمية تنظمه مصر.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم المهرجان.

ويُعدّ مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

يضم مهرجان العلمين ضمن فاعلياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.