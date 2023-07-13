في يومه الأول.. مهرجان العلمين الجديدة الأعلى تداولا على "تويتر"

تصدر اسم مهرجان العلمين الجديدة 2023، تريند موقع التغريدات القصيرة وتبادل الصور والفيديوهات «تويتر»، مع انطلاق فعاليات دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء وسم مهرجان العلمين الجديدة 2023 ضمن قائمة الأكثر تداولاً وبحثًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فضلاً عن تداوله عبر منصات السوشيال ميديا، ونال تعليقات عديدة من المتابعين، مُشيدين بهذا الحدث الضخم، والذي يُعدّ فريد من نوعه.

وتنوّعت تعليقات المغردين حول مهرجان العلمين الجديدة 2023، إذ قال أحدهم: «مهرجان العلمين الجديدة، وجه مشرفة للوطن العربي كله مش مصر بس، يمكن العالم كمان.. الحدث ضخم جدًا وجامد أوي أوي».

وقال آخر عبر موقع «تويتر»: «مصر بتنظم مهرجان عالمي هيزوره مليون شخص حول العالم جنوب وشمال شرق وغرب، بصراحة مصر بتعمل عظمة والعائد من المهرجان دا لصالحنا كلنا كمصريين».

وعلّق أخر على مهرجان العلمين الجديدة: «جماعة مهرجان العلمين الجديدة هيكون فرصة ترفيهية ممتعة للي حابب يورح، أنشطة مختلفة وفاعاليات ثقافية وفنية ومسابقات وحاجات كتير حلوة بتعملها مصر في المهرجان دا».

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم المهرجان.

وتقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.