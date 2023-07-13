محافظ بورسعيد: بدء رصف شوارع المنطقة الخامسة المطلة على شارع سعد زغلول

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء أعمال تمهيد رصف الشوارع الداخلية بالمنطقة الخامسة المطلة على شارع سعد زغلول وستالينجراد بحي المناخ، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها المنطقة تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وصيانة الأعمدة الكهربائية، وأعمال تجديد مرافق الصرف الصحي، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، والعمل على إزالة جميع الإشغالات والتعديات بالطريق التي تعوق أعمال الرصف، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه، مدير عام المديرية، وحي المناخ.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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