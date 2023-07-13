سياسى سودانى لـ"إكسترا نيوز": مصر لم تتخل يومًا عن السودان

علق الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، على استضافة القاهرة اليوم قمة دول جوار السودان، لبحث الأزمة السودانية الراهنة، للخروج من المأزق الحالي، مؤكدًا أن مصر لم تتخل يومًا عن السودان.

وقال السياسي السوداني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، دول الجوار تتأثر بما يحدث في السودان، وأنه يتوقع خروج هذه القمة بآليات موحدة تساعد المجتمع الدولي، وحل المشكلة في السودان، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية كانت هناك أكثر من قمة من أجل حل الأزمة الموجودة في السودان، منذ أبريل الماضي.

ولفت إلى أن السودان لا يزال يعاني من مشكلات كثيرة، فضلًا عن حالة تدهور والمشكلات الأمنية التي يشاهدها الشارع السوداني نتيجة الصراعات، مؤكدًا أن استجابة الدول لهذه القمة دليل على الرغبة في وقف الحرب.

وأكد السياسي السوداني، أن حل الأزمة السودانية، يستند إلى التفاهم بين الأطراف في السودان.