"صحة الشيوخ": قمة دول جوار السودان تحرك مصرى مخلص فى لحظة حرجة

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق قمة دول جوار السودان في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة للعمل العربي المشترك ودليل على الريادة المصرية وتصدي القاهرة لكل الأزمات والملفات الشائكة.

وأوضح حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين، اليوم، أن قمة دول جوار السودان تُعقد بهدف صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها من الانهيار التام.

واعتبر وكيل صحة الشيوخ قمة دول جوار السودان أحدث حلقة في سلسلة الدعم والمساندة غير المحدودة التي تقدمها القاهرة للخرطوم، وجهودها المستمرة على مدى شهور لوقف الحرب.

وتابع خضير أن مصر تمتلك رؤية متكاملة لحل الأزمة السودانية، كما أن استمرارها خطر كبير على مصر وعلى كل دول الجوار السوداني، وقد تشعل المنطقة وتزيد الاستقطاب فيها.

واختتم بأن قمة دول جوار السودان تحرك مصري مخلص في لحظة حرجة من أجل السودان وشعبه، وانطلاقًا من العلاقات المصرية الوطيدة مع كل الفرقاء السودانيين.