الذرة الأوكراني بـ10300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الذرة اليوم الخميس استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 11400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 12000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الأوكرانية 10300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 1900 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك الذرة الأرجنتينية 12800 جنيه، وبلغ سعر طن بذور الصويا SB المستوردة 40300 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلية 44% 33000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلية 46% 34000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه للطن، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه للطن، وبلغ سعر طن صويا هاي فات 43% المحلية 23800 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 24000 جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين المستوردة 48000 جنيه، فيما بلغ سعر طن ردة بران محلية 11400 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين المحلية 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة بوزن 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمَّل تبن القمح "جديد" 250 جنيه.

وسجل سعر طن العلف النامي 21000 جنيه للطن، في حين سجل سعر طن العلف الناهي 20800 جنيه للطن، كما سجل سعر طن العلف البادي النامي بـ 20700 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف البياض بـ 20500 جنيه، كما سجل سعر طن العلف البياض 17% بـ 20400 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياض 16% بـ 20300 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف البياض 14% بـ 20000 جنيه.