وزير التعليم: 1000 طالب بالثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية بالكيمياء

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصول 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة للشعبة العلمية على الدرجة النهائية في امتحانات مادة الكيمياء للثانوية العامة، بعد تصحيح نصف كراسات المادة.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيحة الثانوية في بداية الشهر المقبل، وأن نتيجة الامتحانات مبشرة.

وارتسمت الفرحة أعلى وجوه طلاب الثانوية العامة للشعب الثلاث الأدبية والعلمية، اليوم، عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق وخروجهم من اللجان الامتحانية، التي كان ينتظر أمامها طلاب شعبة الرياضيات الذين أصروا على انتظار زملائهم وانتهائهم من الامتحانات.

وودع الطلاب عقب انتهائهم من ماراثون الامتحانات أمام لجنة المنيرة الإعدادية النموذجية التي تقع لجانب وزارة التربية والتعليم، بالرقص والزغاريد أمام أبواب اللجان الامتحانية، مؤكدين أن ختامها مسك والامتحانات جاءت سهلة.