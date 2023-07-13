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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دبدوب وساعة".. والدة ملك من أمام لجنتها: "فخورة بيكى" ( فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بهدية ورسالة تحمل كلمات دعم وتشجيع، انتظرت والدة ملك ابنتها أمام مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات شرق الإسكندرية، للتعبير عن دعمها وتشجيعها لها بعد عام طويل من المذاكرة.

دبدوب كبير يرتدي ساعة ويحمل في يديه رسالة كتبت بها "ابنتي العزيزة لازم تعرفي إنى فخورة بيكي مهما كان مجموعك لإنك عملتي اللي عليكي وزيادة طول السنة ومقصرتيش، افرحي بإجازتك وترضي بقضاء ربنا وقدره، وإن شاء الله ربنا هيكرمك ويراضيكي".

وقالت والدة ملك لـ"الدستور" إنها أرادت هي وشقيقة ملك الصغرى إدخال الفرحة على قلب ابنتها بعد ماراثون الامتحانات الشاق، مشيرة إلى أن ابنتها متفوقة في الدراسة والامتحان رغم صعوبة بعضها.

وتابعت: "أنا واختها دايما بندعمها، والنهارده حاولنا نفرحها، أثناء خروجها من الامتحان، لأنها لم تستمتع بالعيد أو أي شىء وكانت تذاكر دائما، أنا فخورة بيها وفخورة باختها وحفضل دايما أدعمهم".

وانتهى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات من أداء مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، في آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.

بينما انتهى طلاب الشعبة الأدبية وعلمي علوم، من امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وانتهى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، من اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

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