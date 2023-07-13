المنفي: ضرورة تشكيل لجنة إقليمية ودولية لحل الأزمة الراهنة في السودان

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على استضافة قمة دول جوار السودان.

وأعرب "المنفي" خلال كلمته في فعاليات قمة السودان، والتي تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، عن سعادته بالتواجد بين رؤساء وفود دول جوار السودان من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع بين أبناء الشعب الواحد في السودان منذ منتصف أبريل الماضي وما نتج عنه من أثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وأكد "المنفي" على ضرورة أن يتم اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع في السودان الشقيق، لافتاً أن مشاركة الوفود في القمة اليوم التي تستضيفها القاهرة مدينة السلام، تعكس الحرص علي مستقبل السودان ووحدة أراضيه، داعياً لحشد الجهود لاحتواء الاثار الإنسانية في السودان.

كما طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة تشكيل لجنة إقيليمة ودولية لحل الأزمة الراهنة في السودان.