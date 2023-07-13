ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المنفي: ضرورة تشكيل لجنة إقليمية ودولية لحل الأزمة الراهنة في السودان

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على استضافة قمة دول جوار السودان.

وأعرب "المنفي" خلال كلمته في فعاليات قمة السودان، والتي تستضيفها القاهرة، اليوم الخميس، عن سعادته بالتواجد بين رؤساء وفود دول جوار السودان من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع بين أبناء الشعب الواحد في السودان منذ منتصف أبريل الماضي وما نتج عنه من أثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.

وأكد "المنفي" على ضرورة أن يتم اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع في السودان الشقيق، لافتاً أن مشاركة الوفود في القمة اليوم التي تستضيفها القاهرة مدينة السلام، تعكس الحرص علي مستقبل السودان ووحدة أراضيه، داعياً لحشد الجهود لاحتواء الاثار الإنسانية في السودان.

كما طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة تشكيل لجنة إقيليمة ودولية لحل الأزمة الراهنة في السودان.  

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى