والد هالة يستقبلها بممر شرفي أمام لجنة ثانوية عامة: "حلمت بمكالمة الوزير وصباح الخير يا مصر"

نظّم والد طالبة في الثانوية العامة بحلوان، ممرًا شرفيًا لطلاب مدرسة "الشهيد صابر أبو ناب الثانوية بنات" بحلوان، في يومهم الأخير من ماراثون الثانوية العامة.

وقال هاني نوح، والد الطالبة هالة هاني، إن ابنته كرّست كامل وقتها للثانوية العامة، وأصبحت حياتها عبارة عن الدروس والمذاكرة، لدرجة إنها رفضت كل الخروجات والمصايف حتى حفلات العائلة والأفراح، وكان لديها وجهة نظر دائمًا أنها لا تريد الشعور بالتقصير.

وأضاف: "من هنا وجدت أنه من واجبنا كلنا كأسرة أن نذهب لها في اليوم الأخير من الامتحانات لنرسل لها رسالتين مهمتين، أولهما أننا فخورين بها وسعيدون أنها تنتمي لنا، والثانية أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، وهي قدمت ما عليها فعله، وبالتأكيد سيجازيها الله خيرًا.. وهذا شيء مهم لكي نرفع عنها الضغط حتى موعد إعلان النتيجة وخصوصًَا أنها حساسة".

وعن فكرة الاحتفال قال نوح: "أنا كأي ولي أمر، عندي أحلام مع بنتي، وهالة رفعت سقف طموحي بجهدها للسماء، فأكيد حلمت بمكالمة الوزير، وحلمت بصباح الخير يا مصر، وبكل شئ جميل، فأخذت القرار من ٣ شهور تقريبًا أن أحقق جزء من أحلامي بيدي واحتفل بمجهود بنتي"، مضيفًا: "بالنسبة لي، هالة هاني أول الجمهورية بتعبها ومجهودها وحبها الذي يملأ الدنيا عليا".

وقال الأب: "نحن ذاهبون لكل الطالبات كأسرة وأصدقاء لتنظيم ممر شرفي ونهديهم وردة ونقول لهم أنتم أبطال وفعلتوا ما عليكم.. ارفعوا الضغط عن أنفسكم واستمتعوا بوقتكم، والنتيجه بيد الله تعالى".

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