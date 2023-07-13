الرئيس السيسى: الصراع فى السودان أدى لتدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الصراع في السودان وتداعياته السلبية أدى إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية.

وقال خلال كلمته في فعاليات قمة دول جوار السودان، والتي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس: "ليس خافيًا على حضراتكم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق، وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر والتي نتج عنه إزهاق أرواح مئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار".

وأضاف الرئيس السيسي، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، ويُضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما يترتب عليه نقص حاد في الأغذية.