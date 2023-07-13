"رايحين يجيبوا العروسة من الكوافير".. تشييع جثمان 3 شباب توفوا في حادث بالشرقية

شيع الآلاف من أهالي قرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، منذ قليل، جثامين ٣ من شباب القرية، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في ترعة بطريق أولاد صقر كفر صقر، رفقة فتاتين أصيبتا في الحادث بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، حال توجههم لإحضار عروس من الكوافير استعدادا لإتمام حفل زفافها.

ووصل جثامين الضحايا الثلاثة وهم: أحمد سامي المتولي ٣٠ عاما، وعبده هيثم عبده ١٧ عاما، وصلاح محمد السيد الكوابري ٢٥ عاما، إلى مسقط رأسهم قادمين من المستشفى، وأدى الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الصلاة على الجثامين الثلاثة بالمسجد الكبير، في مشهد جنائزي مهيب وتدافع الأهالي وشباب القرية لحمل نعوشهم وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، حتى تم مواراتهم الثرى بمقابر أسرهم كل في مكانه، وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق أولاد صقر- كفر صقر، ما أسفر عن مصرع ٣ شباب وإصابة فتاتين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

جري الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.