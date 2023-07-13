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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "اقتصادية النواب": قمة دول جوار السودان تعكس الدور المحورى لمصر

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استضافة مصر قمة دول جوار السودان، تعكس الدور المحوري لمصر في إيجاد حل لهذه الأزمة للحفاظ على أمن واستقرار السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، معربًا عن أمله في أن تتوصل هذه القمة إلى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة الاستقرار إلى السودان وحل هذه الأزمة بالطرق السلمية.

وقال عبدالحميد، في بيان له أصدره اليوم، إن مصر حريصة كل الحرص خلال تلك القمة على إيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة السودانية، بالشكل الذي يمثل وقفًا فوريًا ودائمًا للاقتتال القائم حاليًا بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن نجاح القمة يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة التي تستبق الجلوس على مائدة المؤتمر تفاديًا لأي سوء فهم.

وأكد أن الدولة المصرية مهدت بالفعل للمؤتمر عبر تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية منذ بدايات الحرب عبر تواصلها الدبلوماسي مع طرفي الصراع، وجولات وزير الخارجية السفير سامح شكري المبكرة التي شملت عددًا من دول الجوار على رأسها جنوب السودان وتشاد، مما يشير إلى تمهيد مصري مبكر لهذا المؤتمر.

وأوضح أنه سبق لمصر أن تعاطت مع الأزمة السياسية السودانية باستضافتها ورش عمل للقوى المدنية والأحزاب في إطار البحث عن حلول لتشابكات المرحلة النهائية للعملية السياسية بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، ما يؤكد امتلاك القاهرة خلفية جيدة لأبعاد الأزمة وجذورها، ووعيها بتطوراتها، ما يوفر فرصًا أفضل لإمكانية نجاح قمة الجوار.

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