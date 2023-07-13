عضو بالشيوخ: مصر أصبح لها دور مهم عربيًا وإفريقيًا ونفوذ دولى

قال المهندس محمد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح لها دورها الإيجابي والمهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك تصريحات السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتا، التي أكد فيها أن مصر بلد مهم في المنطقة العربية والإفريقية وفي منطقة البحر ولديها نفوذ دولي يدعم دورها في حل الأزمات المحيطة بها في المنطقة بداية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والحرب في السودان، وسوريا وليبيا، وغيرها.

واعتبر المنزلاوي، في بيان له أصدره اليوم، هذه التصريحات من السفير الفرنسي بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي على الأهمية الكبيرة للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إقليميًا وعربيًا وإفريقيًا ودوليًا، مشيدًا بتأكيد السفير على أن فرنسا تتطلع إلى حل الأزمة السودانية أن تسهم قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر اليوم في حل الأزمة.

وأكد عضو النواب الأهمية الكبرى لهذه القمة التي جاءت في توقيت مهم للغاية لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية، وبما يتفق مع رؤية مصر من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية ومقدرات الشعب السوداني ووقف الاقتتال داخل السودان، مطالبًا من جميع الأطراف السودانية استغلال انعقاد هذه القمة بمصر، وتغليب المصالح العليا للسودان لإنهاء هذه الأزمة حفاظًا على أرواح الأبرياء من الأشقاء السودانيين.